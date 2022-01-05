總統蔡英文今日出席台北內湖科技園區發展協會20周年慶暨歲末聯歡晚會，她向在場企業呼籲，2021年儘管全世界受到疫情影響，但台灣經濟仍拚出好成績，如果公司營收不錯，希望大家記得幫員工加薪，或是讓年終獎金更好。

包括蔡英文、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、內政部長徐國勇、前總統馬英九、台北市長柯文哲、國民黨主席朱立倫等，都出席內科發展協會20周年慶。

蔡英文表示，過去一年大家團結合作，經濟上拚出亮眼成績，經濟成長率超過6％，股市漲破1萬8000點，是有史以來最好的紀錄。

她指出，大內湖科技園區是台灣第一座先由民間開發投資，再由政府放寬進駐產業項目，進而發展出來的都會型科技園區，匯聚豐沛資金、技術、人才，近5年來營業額以每年平均30％的速度成長，是重要產業重鎮。目前已有6700多家廠商進駐，很多世界知名的台灣企業都把營運總部設在內科，包括光寶、仁寶、友達、鴻海、台達電等，這些企業是國內資通訊、數位科技產業龍頭，也是台灣發展物聯網產業的關鍵推手。

而台灣物聯網產值，在2020年已突破1.55兆元，隨AI、5G快速發展，物聯網運用範圍越來越廣泛，內科未來是台灣發展數位經濟、數位創新的關鍵基地。