台股今(11)日尾盤拉抬台積電與金融大軍，指數收紅48.83點，收在18288.21點，成交值3027億元，外資也由賣轉買，買超前10名個股中就有7檔金融股，買超最多的則是友達，共買超3萬9787張。

觀察法人資金變動，外資終止連3賣，轉為買超22.29億元，投信買超6.31億元，自營商則賣超33.71億元，合計賣超5.11億元。

外資今日買超第1名個股依然是友達，繼昨日買超3萬3095張，今再買3萬9787張；至於第2至第10名依序為新光金、開發金、富邦金、台新金、國泰臺灣加權反1(00664R)、中信金、元大台灣50反1(00632R)、台企銀以及兆豐金，其中，除了7檔金融股，另外2檔則是看壞大盤的反向ETF。

投信今日買超第1名的也還是友達，今日買超張數更多，達1萬2880張，合計外資、投信就掃了逾5萬張；土洋同買的還有中信金、開發金這2檔金融股。

至於外資賣超第1名也是金融股，共賣超永豐金1萬4323張，連續3個交易日賣超；賣超第2至第10名則為聯電、元大台灣50(0050)、中鋼、鴻海、旺宏、東森、揚智、元大金以及國喬。