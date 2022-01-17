上週外資集中市場買超424.26億元 買超新光金9.3萬張最多 台積電居次 12:472022/01/17 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場總買超為424.26億元，自2022年年初至1月14日止，外資累計買超為723.90億元。外資總持有股票市值為25兆2200.10億元，占全體上市股票市值的44.27％。 就個股比較部分，上週外資買超最多的前三名上市公司為，第一名新光金，買超92975張，第二名台積電，買超76486張，第三名台新金，買超61919張。 外資狂撒286億掃貨4.2萬張台積電 還買超這3檔金融股 台股融資餘額縮水百億 內資散戶大撤退、外資續給力 #買超 #上週 #外資 #賣超 #集中市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 存股變飆股 老手點名這2檔金融股最值得抱股過年 11:202022/01/15 財經 外資點讚 聯亞股價放光明 04:102022/01/14 證券．權證 《證交所》外資偏多 上周集中市場再買超424.26億元 11:422022/01/17 財經 金虎迎兩萬 外資選股秘笈大公開 22:462022/01/16 財經 大陸去年引資再創歷史新高 實際使用外資1.15兆人民幣 11:372022/01/16 兩岸 外資持有台股市值達25.22兆元 蓄勢創新高 12:192022/01/17 財經 櫃買指數醞釀反彈 挑戰衝上季線 04:102022/01/15 證券．權證 《半導體》電動車未來10年疾駛 外資點名新唐受惠 10:172022/01/17 財經 台積電開盤大漲13元 登685元新高價 台股漲逾百點 09:072022/01/17 財經 千元＋1 凱基調升台積目標價 04:102022/01/15 財經要聞 台股迎2萬點 跟著外資押寶 04:102022/01/17 財經要聞 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 航運塞爆恐成世紀噩夢！專家爆美國人做錯這件事 - 財經 夫妻存款30萬想買650萬房！急問「信貸湊頭期」可行？遭潑冷水 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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