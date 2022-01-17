根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場總買超為424.26億元，自2022年年初至1月14日止，外資累計買超為723.90億元。外資總持有股票市值為25兆2200.10億元，占全體上市股票市值的44.27％。

就個股比較部分，上週外資買超最多的前三名上市公司為，第一名新光金，買超92975張，第二名台積電，買超76486張，第三名台新金，買超61919張。