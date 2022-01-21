小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。農曆新年將至，台股即將封關，然而外資選擇在此時積極買進股，被認為是其可能看好虎年行情，有意抱股過年的標的。

【1】15檔外資加碼 虎年衝鋒可期

外資20日再賣超55.86億元，累計呈現連三日賣超143.9億元，然而外資換股操作動作加大，買超新光金（2888）及華航（2610）各2萬張上下，共對15檔上市股單日大敲5千張以上。

【2】聯電力積電世界 Q1營收衝新高

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，汽車產業及工業設備產業加快數位化腳步，但因為成熟製程產能供不應求，2022年以來車用電子及工控自動化相關晶片供給缺口不減反增。據業界消息，主導車用及工控相關晶片市場的國際IDM廠或系統廠，已透過加價20～50％方式大搶新開出的成熟製程產能。法人看好聯電、力積電、世界先進等晶圓代工廠直接受惠，第一季營收可望續創新高。

【3】外銷訂單 最強12月

超乎預期！經濟部20日公布2021年12月及全年外銷訂單統計。去年12月外銷訂單金額679億美元，表現優於預期，創歷年單月新高，年增12.1％，連續22個月正成長，全年金額則達6,741.3億美元，突破6,500億大關、創歷年新高，年增率26.3％，為2005年以來最大增幅。

【4】金融業超猛 去年稅前大賺9,366億

2021年資本市場百年一遇的榮景，讓金融業差一點就賺到1兆元。金管會20日公布，壽險業2021年投資收益高達1兆2,755億元，全年稅前獲利3,885億元，為金融業最賺，證券商亦因台股價量齊揚，稅前大賺近1,196億元，另外廣義銀行業因淨利息收入增加，全年稅前獲利逾3,856億元，合計金融三業去年稅前大賺近9,366億元，創史上新高紀錄，年成長38.7％。

【5】近八成民眾 估房價還會漲

政府各部會通力打炒房，但民眾依舊沒有信心。國泰金控20日公布1月最新時事題調查，有83.31％的受訪者表示其居住縣市的房價在過去半年內上漲逾3％，其中高達31％的人表示上漲幅度超過10％，對於未來半年，依舊有78.7％的人預估房價會繼續上漲，其中24.1％估會再漲超過10％，即民眾對這波打炒房的效果，並不抱太大信心。