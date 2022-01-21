《財訊》報導指出，過去，外資在台股總有喊水會結凍的能力，但隨著全球熱錢源源不絕、產業結構改變，長期協助台灣企業與外資接軌的寬量國際執行長李鴻基認為，台股現今已經誕生了新莊家、新經濟，再也不只是外資和舊經濟的天下。投資人對台股資金和產業的觀察重點，未來也必須與時俱進。

高股息當道 基金規模大增

《財訊》分析，據統計，外資2020、2021年這兩年間，各賣超台股5395億元、4540億元；特別的是，以往市場認為外資賣台股就會跌的邏輯，似乎已經失效，因為台股這兩年是全球表現最好的市場之一，分別大漲23%與24%。

李鴻基認為，這代表外資在台股的影響力已不如過去這麼明顯，而是由投信、壽險等內資，以及大量回流資金接手，出現熱錢推升台股的現象。也就是說，台股的莊家已然改變，從外資變成了壽險和投信，這也有機會成為長期性趨勢。

《財訊》分析，從金管會統計的數據來看，2021年4月，壽險投資台股的金額一度來到2.62兆元，創下歷史新高，雖然隨著台股穩步向上，壽險業也積極實現資本利得，但直到2021年10月底為止，壽險投資台股的金額高達2兆元，依然是近年來的新高，顯示壽險在台股的影響力更甚過往。而且，這僅占壽險業可運用資金部位的6.77%，只要壽險業繼續看好台股，絕對還有加碼的空間。

多家大型壽險型金控在2021年法說會上也表示，壽險資金相較過去以穩健收息的操作方式，2021年都改以積極賺取資本利得的策略為主，壽險資金過去被動在台股長投領息的觀念，似乎也已開始出現質變。

而投信的台股基金（含ETF）2021年至11月為止，規模膨脹了3000餘億元，總計高達9384億元，尤其是台股ETF規模增速最為可觀，總計大增近2000億元，規模已經來到4575億元。尤其，「高股息」議題當道，投資人大量買入台股相關ETF，規模大增逾600億元，成為此類ETF膨脹最快的1年。

《財訊》報導指出，值得注意的是，過去基金規模居冠的高收益債券基金（未來將改稱非投資等級債券基金）市場，近年來發展似乎明顯受到壓縮。2021年至11月為止，不論境內外基金規模都同步縮水，總計減少了225億元，總規模剩下9591億元，如今被台股基金急起直追，高收益債券基金規模的王座已經快要不保，顯示債市在極度不穩定的1年中，「台股」或「以股收息」的魅力，已經成為投資人轉向的焦點。