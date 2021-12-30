全球貨櫃輪運價飆漲，航運業今年賺翻，長榮海運今年發出高達40個月的年終獎金，羨煞許多人，網友討論熱烈，財經網美胡采蘋也呼籲全國各大企業學學，「賺錢發員工天經地義」。

疫情讓許多行業倒地不起，但海運業可說是特例中的特例，從去年第4季起大翻身，近期又因為塞港連環套，高檔運價見回不回，長榮集團向來是元旦前一個營業日「發錢」，不少員工昨晚就期待年終入帳，今日答案揭曉，是「40個月」，有員工一看到年終獎金確定金額進帳，直呼「是不是看錯了」，如果以底薪6萬元來計，一口氣就進帳超過200萬元，員工看到戶頭數字，第一個反應就是「從來沒看到這麼多錢」，還揉一揉雙眼，深怕自己看錯數字。

財經網美胡采蘋也在臉書粉絲頁PO文「全國各大企業請學學，賺錢發員工天經地義，賺錢發股東福壽綿延。感恩讚嘆。」

網友留言呼應胡采蘋「賺錢發股東福壽綿延」，也紛紛留言表示，「海運也算是苦盡甘來了」、「感謝他們未來會貢獻台灣的GDP，還有網友問「現在改行去跑船還來得及嗎」，但最多還還是希望「股東麻煩一張發30元就好」、「股價也可以再創新高嗎？」。

另外也有一位表示公司是做ABF載板的網友留言，「員工是公司最重要的資產，讚啦～我公司股價200多才發1個月怎麼比啦！」