證交所公告長榮（2603）董事張國華及張國華配偶楊美珍4日共計申報轉讓20.69萬張予國泰世華商業銀行受託信託財產專戶，轉讓市值為290.80億元。

根據證交所資料顯示，長榮董事張國華及張國華配偶楊美珍4日共計申報轉讓20.69萬張，用途為信託，其中楊美珍持股4.71萬張全數信託，張國華則將持股31.96萬張轉讓一半15.98萬張，轉讓後尚有159,846.157張，近16萬張。

張國華除了將長榮持股信託外，也將2.58萬張長榮國際信託，至於張國華配偶楊美珍亦將8,200張的長榮國際一併信託。

長榮受惠於貨櫃海運產業迎來百年難得一見的大好景氣，推升股價大漲及財務海賺，長榮更大方發放40個月年終獎金回饋員工，2022年預計也將高額的現金股息及員工紅利入袋，但隨之而來的是長榮大股東、員工已經開始著手進行2022年及2023年的節稅規劃，尤其大股東、年資超過15年的資深員工及高層管理階級，這兩年高額的獎金及紅利是「甜蜜的負擔」。