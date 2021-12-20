林姓女子指控張姓飼主，擅自開啟寵物店的門致林女的吉娃娃已遭不明車輛撞擊而死亡，台北地方法院認定，張過失行為致寵物在道路上奔走遭撞，判決張須賠償3萬750元。
林女說，2017年7月17日中午12點多，她將飼養之2隻寵物吉娃娃送至北市一家寵物店洗澡、美容，張打算送其飼養之寵物犬至該店美容時，竟未依規定按門鈴通知店長開門，自行開啟店內設置之3道門，且未立即關門。
林女指控，張放任2隻寵物犬奪門而出而未加阻擋，之後其中1隻吉娃娃遭不明車輛撞擊而死亡，須賠償損失。
林姓女子指控張姓飼主，擅自開啟寵物店的門致林女的吉娃娃已遭不明車輛撞擊而死亡，台北地方法院認定，張過失行為致寵物在道路上奔走遭撞，判決張須賠償3萬750元。
林女說，2017年7月17日中午12點多，她將飼養之2隻寵物吉娃娃送至北市一家寵物店洗澡、美容，張打算送其飼養之寵物犬至該店美容時，竟未依規定按門鈴通知店長開門，自行開啟店內設置之3道門，且未立即關門。
林女指控，張放任2隻寵物犬奪門而出而未加阻擋，之後其中1隻吉娃娃遭不明車輛撞擊而死亡，須賠償損失。
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