月休12至14天、薪水3萬9000元起跳，且一天上班僅6到7小時。這麼好康的職缺就出現在台北市，近幾天被網友瘋傳，直呼老闆太佛心。熟客表示，「天底下沒有白吃的午餐」，這家店生意超好，在北市西區屬排隊名店，「上班7小時，可能忙到連上廁所的時間都沒有，沒有梁靜茹給你勇氣千萬別嘗試」。

某甜甜圈店找收銀人員，在櫃檯開出徵才條件，網友拍照後分享，廣為流傳。原PO表示，除了將近4萬元的薪資，另外還有3000至1萬元不等的獎金，加油、吃飯可報帳，等於一個月收入破5萬，對大學剛畢業的新鮮人來說，相當具吸引力。

老闆透露，休假可連續排，最多連休10天；每星期還有2天下午茶，老闆請客。網友超心動，紛紛打聽這家店在哪，「光是福利就完勝很多中小企業了」、「決定年前去應徵，拚年後上班」、「好想去面試」、「請問在哪裡」。

不過，老客人提醒，這家甜甜圈在當地非常有名，每次去都有人在排隊，店員從早忙到晚，幾乎沒時間上廁所，連抽空喝水都有點勉強，「生意好到上班像打仗一樣」、「感覺店員的手沒停過」、「無時無刻不在排隊，抗壓性跟體力不夠的人撐不了太久」。