「卡神」楊蕙如遭檢舉以母親陳玉音掛名負責人的易始公司，自2017、2018年起利用舉辦WTA女子職業網球名義，涉嫌蒐集與賽事無關的發票，以不實發票浮報賽事支出，共向教育部體育署、台北市體育局、交通部觀光局詐領補助250萬元，涉犯《刑法》詐欺及偽造文書罪。對此，台北市議員游淑慧表示，「要辦就全辦，要辦就辦大的，兩年過去，還有什麼查不乾淨的？」並提出3疑點，更指「台北市政府也成為楊蕙如的2號金主」。

檢調28日約談楊蕙如、掛名易始公司董事的妹妹楊蕙心、易始公司員工張雅萍等人到案。檢方訊後，29日凌晨諭令楊蕙如以60萬元交保；另楊蕙心、張雅萍2人各以10萬元交保。

游淑慧今（29）日在臉書提出3點質疑，首先是楊蕙如的易始公司，根本沒有資格申請中央體育署以及台北市體育局的補助，是諸多綠營民代硬生生幫她喬出網協來合辦，由網協當人頭申請這中間有無關說施壓、偽造文書、詐領數千萬補助？

「卡神」楊蕙如（中）以易始公司承辦WTA（國際女子網球協會）公開賽涉虛增支出詐取政府機關補助，涉犯詐欺及偽造文書罪嫌；調查局29日午夜將楊移送台北地檢署複訊。(郭吉銓攝)

其次，除了易始公司，游淑慧指出，當時也揭露檢舉另一家「品原顧問」，聯絡電話、地址都曾與易始重複，且留給政府的標案聯繫的資料也一樣，這家公司原名叫「杰士體育有限公司」，業務是批發和零售文教育樂用品，但更名為顧問公司後，一個月後就神奇得標觀傳局的網路行銷案。改名改業務，也是短短時間內就陸續得標一堆政府案件，她質疑，是不是一套人馬、兩家公司？沒有實績的公司卻可輕易得標，得標的過程有沒有內神通外鬼？品原顧問的真正專業是什麼？

第三，游淑慧質疑，楊蕙如申請WTA的補助金額年年增加，且顯然與支出並不相當，再加上國營企業競相投入資金，楊蕙如有無浮報？有無民代關說補助和標案？

此外，游淑慧也補充，2016年的WTA總支出為6827萬，在扣除權利金2782萬、總獎金1257萬等固定支出後，活動規劃執行及宣傳，楊蕙如只花了2787萬；但2017年、2018年，同樣在扣除權利金及總奬金後，楊蕙如報給體育署的活動規劃執行及宣傳費，分別爆增為4642.9萬、5023.7萬。

同樣一個活動，為什麼光是活動執行相關費用可以暴增1.66倍和1.8倍，游淑慧問，體育署不覺得奇怪嗎？有沒有膽量確實審查？不但楊蕙如的預算表照單全收外，體育署補助的金額和比例也是年年增加，從馬政府的739餘萬，到1600萬、2426萬。

游淑慧續指，品原顧問原名「杰士體育」，105年5月才更名品原，但一個月後、105年6月就馬上得標台北市觀光傳播局的城市觀光網路行銷案，而當時的局長是簡于晏。接著品原在短短三年內，從台北市觀光傳播局到、屏東縣政府、農委會到立法院，得標了700多萬的案子。

游淑慧表示，不管是易始或品原，都是集中在105年到107年間大量取得政府補助或標案；而台北市政府也成為楊蕙如的2號金主，這些得標過程是否有瑕疵貓膩，她呼籲台北市政風處或者檢調，一一清查必有所獲。