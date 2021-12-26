婦人疑違規闖越馬路，慘遭公車撞斃。（民眾提供）

新北市板橋區今（26）日上午6時27分一輛公車行經中山路二段372巷口，正綠燈起步時，74歲蕭姓婦人疑違規橫越馬路，遭公車撞擊，蕭婦當場被撞飛，頭部重創倒地不起，現場血流滿地，警消獲報到場時已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院急救，不幸仍於8時許宣告不治。

警方對公車駕駛熊女進行酒測，酒測值為0。熊女表示，起步時視線被平行車輛阻擋，才未發現婦人穿越馬路。

警方依規定拍照、測繪並調閱監視器，釐清詳細肇事原因，目前全案依過失致死罪嫌偵辦。