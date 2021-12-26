板橋7旬婦疑違規過馬路 遭公車撞飛身亡 11:062021/12/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 婦人疑違規闖越馬路，慘遭公車撞斃。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 婦人疑違規闖越馬路，慘遭公車撞斃。（民眾提供） 新北市板橋區今（26）日上午6時27分一輛公車行經中山路二段372巷口，正綠燈起步時，74歲蕭姓婦人疑違規橫越馬路，遭公車撞擊，蕭婦當場被撞飛，頭部重創倒地不起，現場血流滿地，警消獲報到場時已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院急救，不幸仍於8時許宣告不治。 警方對公車駕駛熊女進行酒測，酒測值為0。熊女表示，起步時視線被平行車輛阻擋，才未發現婦人穿越馬路。 警方依規定拍照、測繪並調閱監視器，釐清詳細肇事原因，目前全案依過失致死罪嫌偵辦。 驚悚畫面曝光！貨輪直撞台中港碼頭 船頭瞬間「凹陷」 驚悚畫面曝光！貨輪直撞台中港碼頭 船頭瞬間「凹陷」 #違規 #公車 #婦人 #熊女 #起步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋6旬婦違規過馬路 遭公車撞頭血流滿地命危 08:022021/12/26 社會 金門新增2科技執法路口 違停3分鐘就開罰 09:322021/12/22 社會 3位人氣運將待客暖心 助身障者上下車 04:102021/12/20 焦點要聞 7旬婦穿越快車道遭撞噴飛摔地亡 驚恐瞬間畫面曝 13:102021/12/21 社會 F1賽車》拒出席對手冠軍典禮 漢米爾頓面臨懲處 09:052021/12/19 體育 台北公車友善心 表揚150名優良駕駛 04:102021/12/20 焦點要聞 假檢警要婦人提領98萬「翻修費」 盧4小時疲勞轟炸 14:322021/12/19 社會 見網路「免費帶你賺」心癢癢 傻婦掏50萬「投資」結局曝 11:502021/12/21 社會 桃園婦人遭傳銷詐騙 員警行員聯手勸說保住65萬 15:002021/12/23 社會 騎士違規左轉又拒檢 挨罰吊照辯「耳疾」聽不清楚 13:252021/12/22 社會 公投投票落幕 全台共42件違規事項 18:522021/12/18 社會 療癒片「猴子遇鴿子」曝光 他評「天命靡常」網：國文老師？ 23:382021/12/20 社會 婦半年狂偷3次「某牌衛生紙」 拎4袋摔車再來偷店家不忍了 18:382021/12/21 社會 社會熱門新聞 驚悚畫面曝光！貨輪直撞台中港碼頭 船頭瞬間「凹陷」 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 夫妻猛玩換妻多P趴 丈夫吃不飽偷約砲 她怒沒一起爽開告了 - 社會 詭！903房紅衣女留血書輕生 王朝飯店突跳電600人沒早餐吃 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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