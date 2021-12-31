元旦連假首日，台東南迴公路出現大量車潮，今天下午4點左右，在太麻里美和路段發生婦人騎車疑似從北上車道車陣竄出，1輛北上休旅車閃避不及撞上，該婦人彈飛10幾公尺重摔在地，警消趕往現場時，該婦人已無呼吸心跳，目前命危搶救中，事故原因有待警方進一步釐清。

警方調查，該起車禍發生在太麻里鄉美和國小前，由於撞擊力道猛烈，婦人騎的機車毀損嚴重，零件甚至噴飛波及3車，幸無大礙；而婦人被撞後彈10幾公尺無法動彈，救護人員現場搶救時，婦人沒有呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院救治中。

肇事休旅車駕駛表示，他南下太麻里市區方向，北上車道當時車流多，突然1輛機車從北上車道的車陣中竄出，他看到時根本來不及反應，就直接撞上。另有目擊者表示，當時北上車輛多，看到婦人騎車穿過車陣要橫越出來時，就被撞上了。

警方表示，婦人為55歲越南籍，從現場散落物發現採集荖葉的工具，不排除為荖葉工，目前仍在醫院搶救中，確實肇事原因由警方調查中。