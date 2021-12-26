新北市板橋區26日上午6時許發生重大車禍，一輛公車行經中山路二段、372巷口準備綠燈起步時，突然有一名違規穿越馬路的年約60歲的婦人，從公車右前方竄出，公車駕駛反應不及當場撞上，婦人當場血流滿地，警消到場已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

公車駕駛表示，當時公車開在最內線車道，右側視線被旁邊平行的汽車擋住，才會撞上違規穿越馬路的婦人。

婦人被撞後頭部大量流血，無呼吸心跳，獲報到場警消立即施行CPR送醫搶救，警方將調閱公車上的行車記錄器及附近的監視器畫面，釐清事故原因及肇事責任。