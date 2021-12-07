東吳大學推薦的士林北投復古文青打卡景點地圖之一為林語堂故居。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

永續發展ESG是近年來最夯的全球趨勢，東吳大學今(7)日舉行社會共融與永續發展ESG系列特展開展茶會，公開秋冬最應景的士林北投復古文青打卡景點，並結合台北最強落羽松秘境「原住民文化主題公園」，以及林語堂故居、洲美三王宮等，打造知性美感兼具的微旅行路線。台北市副市長黃珊珊也受邀出席。

落羽松從11月開始陸續轉黃，到隔年1月最美，和故宮步行約6分鐘的原住民文化主題公園，湖畔種有一整排的落羽松，陽光露臉就能拍出超唯美的網美照。

東吳大學表示，若想拜讀一代大師的文學風采，建議拜訪林語堂和錢穆故居，其中林語堂故居融合了西班牙設計元素，藍色的琉璃瓦搭配白牆和螺旋廊柱，也成為拍照熱門景點。

適逢歲末年終，到廟宇祈求新的一年平安順利，不妨到祭拜古宮三王的三王宮或洲美屈原宮走走，屈原宮的主神正是屈原，廟方表示，求家戶平安、考試順利以及身體健康特別靈驗，龍柱上的金箔還是東吳大學學生協助修復。

東吳大學社會共融與永續發展系列特展包含「老士林新共生-台北士林區跨世代社區慢老計畫」以及「田中農旅–彰化縣田中鎮農旅實踐協助計畫。」這兩項計畫榮獲TSAA台灣永續行動獎的銀牌獎及銅牌獎。

東吳大學校長潘維大提及，地區共好的重要性，希望這兩個計畫只是一個開端，未來有更多更好的在地結合，明年我們還將推出「士林美食」景點，也希望跟同樣具有百年歷史的士林國小一起回顧我們士林的發展足跡，讓我們大家不只是好鄰居，也能夠一起繁榮地方、實現社會責任，一起做到 ESG 永續發展。