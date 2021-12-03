「映樂」公設與服務如同飯店規格，為首購族的理想美宅。（盧金足攝）

台中市府近幾年來挹注大肚區建設，瑞井登山步道擁有豐富的自然景觀及生態資源，市府已完成登山步道改善。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「富霖映樂」滿足生活便利與休閒娛樂，獲首購族青睞。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

從精品別墅打造品牌力的富霖開發，推出新建案「富霖映樂

」，主打視覺、聽覺、嗅覺、味覺、體感、心靈的六感建築

，後疫情時代來臨，購屋者重視居住環境，防疫健康宅成熱門選擇，吸引中科、台中工業區、精密機械園區等首購族。

台中市府近幾年來挹注大肚區建設，其中，瑞井登山步道擁有豐富的自然景觀及生態資源，湧泉、古井、紅磚厝、動植物生態各具特色，也是台中人登山健行的好去處。

大肚區推出新興建案，很多首購族看好交通便利，安全舒適登山環境，也被視為坐擁大自然的優勢。

市府觀光旅遊局大力進行瑞井登山步道改善工程，今年9月上旬已完工，以「生態、休閒、遊憩」理念與周邊環境融合

，呈現自然風貌，歡迎民眾前往探訪，感受獨特生態人文之旅，也為居住生活環境加分。

富霖開發2021第四季壓軸新案，「富霖映樂」以北歐丹麥幸福密碼「HYGGE」為規畫核心，打造舒適自在的生活態度、串聯富霖六感建築品味、生活環境、交通機能等，提供居住者理想的生活體驗。

富霖「映樂」位於大肚瑞井社區，為中科、東海最新衛星生活圈，交通極其便利，近向上路、台灣大道、便利通勤台中工業區、精密機械園區等 ; 10分鐘直達國道3號、74號串連南北生活圈，尤以2022年開通之中科特5號道路，對中科通勤族更佳便利省時。

「滿足生活便利與休閒娛樂！」富霖開發表示，除交通機能便利外，生活機能同時兼具幸福樂活、自在便利二大優勢

，遊園南路商圈、東海商圈、中科商圈等為便利的採購生活

，路思義教堂、瑞井步道、藍色公路、東海藝街為樂活景點

，滿足生活便利與休閒娛樂。

「映樂」外觀採現代簡約風格設計，社區地下室採雙車道進出，全平面車位，並以典雅美學設計第二門廳，如同飯店規格，為首購族的理想美宅。

門廳挑高4.2米採用荷蘭設計品牌MOOOI家具迎賓，採用德國BWT淨水設備，戶戶標配荷蘭原裝進口POLL-TEX防霾透氣紗窗，室內地磚＆衛浴採用MML瑪摩麗磁豪宅界賓士磚，享受聽覺體驗全戶贈送丹麥B＆O音響(Beosound Stage)等，享受北歐HYGGE生活宅。

富霖開發強調，除了堅守品質之外，更升級打造「六感建築」，以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、體感、心靈等貼心昇華

，營造全新富霖開發六感建築，期待為未來住戶帶來自在慢活、美學品味的生活體驗。