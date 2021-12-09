人工皮革廠富林-KY（1341）表示，從COACH代理商韓國SOLTO的12月下單量來看，單月營收可望創新高，受惠漲價效益帶動，單季毛利率預期也將擺脫第三季谷底，重回去年同期水準，看好第四季表現。以目前越南解封情況來看，明年內銷市場表現也不會太差。

富林-KY受制越南疫情嚴峻、封城等因素干擾，加上原物料價格飆漲，第三季營收季減24.21％、年增21.08％，毛利率14.8％，為上市來新低，EPS僅0.6元；前三季EPS4.49元。

富林-KY產品為柔軟皮、乳膠皮、膠皮等，生產廠區越南（同奈省、海防市），下游應用最大宗為傢俱及皮包，客戶包括國際精品商COACH、Michael Kors。

富林-KY表示，第三季受越南疫情干擾，內銷受阻，尤其佔營收比重達到4成的家具皮布，銷售大幅降溫，幸好，外銷為主的名牌包皮件，出貨仍持續成長。

第四季越南解封後，訂單能見度持穩，外銷名牌皮件狀況續佳，家具客戶動能逐步回溫，加上因應原物料飆漲，10月、11月兩度調漲產品價格；在漲價效益發酵下，營運、毛利率將逐步回穩。

富林-KY強調，COACH訂單仍為公司銷售主力，生產流程複雜，短期內仍無任何競爭廠商可取代，而中國因能耗雙控，以煤發電及生產PVC粉之成本提高，不利對外競爭，反倒有助越南爭取訂單利基。