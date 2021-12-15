工業電腦廠廣積（8050）15日召開法說，董事長林秋旭喊出最壞情況已過，預期網通、AIoT將扮演明年成長雙動能，除了接單展望良好，2022下半年缺料情況可望明顯舒緩，業績將逐季走揚。

林秋旭指出，近兩年受疫情影響，需求明顯降溫，但從產業現況來看，換機需求陸續浮現，加上客戶追單轉趨積極，即便在今年料況如此嚴峻的情況下，公司仍能維持成長表現，今年前三季EPS就超越去年全年，預估營運已在去年落底，未來幾年可望逐年向上。

針對缺料情況，林秋旭認為，有可能延續到明年中才開始趨緩，不過，公司及客戶都有提早下單因應，預計2022下半年供應商零件交期陸續到貨，對廣積業績貢獻程度會更高。

廣積總經理許吳樁表示，今年在網通領域頗有斬獲，除了原有訂單之外，已再度取得2、3個中大型，以及6個小型網通專案，且合作期間都3～5年，為公司最大成長動能；對於近期市場熱議的元宇宙題材，則可望在伺服器成長趨勢下間接受惠。

另外，AIoT領域也搭上企業加速轉型，在工業自動化、智慧城市、運輸與物流都有大幅成長機會。

法人分析，受惠美零售商店展店加速，進一步推升網安設備需求，廣積大客戶新增訂單較原先預估超出4成以上，配合料況及運輸排程，加速出貨的時間點將落在明年下半年，貢獻營收規模將倍數成長。

廣積11月營收4.54億元，較去年同期減少2.5％，月減19.82％，主要受缺料干擾，部分訂單將遞延至明年首季，產品達交率降至5成所致，累計前11月營收54.58億元，年增4成。由於公司營運規模擴大、支出成本持穩，第四季營益率將優於第三季，營運體質調整綜效逐步顯現。