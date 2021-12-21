受美聯準會（Fed）官員鷹派言論、歐美疫情嚴峻等影響，美股四大指數前一日收跌、道瓊續跌433點，但日韓股21日出現反彈，加上台股盤中傳來當沖稅制將延長3年消息，激勵指數旱地拔蔥，台指期目前大漲183點、暫報17767點，加權指數則一度大漲106點，觸及17775點高點，目前上漲94點，暫報17763點，櫃買指數則是上漲0.96點、或0.42％，暫報229.43點。

台股指標股中，以大立光一度漲停最醒目，股價目前漲逾7％、暫報2445元，而台積電則在平盤附近徘徊、股價暫報597元，聯發科目前上漲2.84％、股價暫報1085元，貨櫃三雄長榮、萬海與陽明，漲幅在0.72～1.64％。

陸系外資日前出具報告直言，大立光最壞的時點已過，對中國品牌出貨將因專利戰成功而恢復成長，特斯拉（Tesla）與iPhone VCM等新訂單貢獻2022年將開始顯著提升，激勵大立光股價延續反彈、目前站上半年線。