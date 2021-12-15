飲料老牌黑松（1234）15日法說，黑松董事長張斌堂預料明年原物料還是會飆漲，是一條不歸路，唯政府平抑物價政策，黑松承諾在農曆年前不會調漲任何產品價格。

展望明年，黑松將聚焦數位轉型，預計將再斥資至少5000萬元，提升自販機智能功能或增加自販機機台，希望在2022年底完成1400台具開立發票功能機台，以及工廠AI製造智能化等。

張斌堂指出，今年原物料飆漲，黑松就自行吸收了6000~7000萬成本，從糖、塑料瓶、紙箱、咖啡及奶粉等全都漲價，其中紙箱更漲了二波，預期年底會更高，但農曆年前還是會保持產品價格不會變動，面對成本飆漲，他說，錢要花在刀口上，還好公司有代理的酒品，可以往更高附加價值操作，黑松一年行銷費用約2～3億元，會儘量在行銷方面節省，強化通路業務。

黑松旗下非酒精類產品銷售業績占比達59％，今年上半年表現不錯，但是受到疫情影響，5～7月剛好是飲料的旺季，業績掉很多，而隨著疫情趨緩，餐廳回復內用，業務用業績逐步回復，至於明年度目標，實在很難說，得要看疫情的發展；至於黑松代理酒品事業今年表現不錯，張斌堂指出，第四季又逢旺季，看好業績表現，至9月底止，黑松代理50度以上金高成長4％、千日醇年增則達96％；CHOYA連續兩年成長20％以上，另外，前九月葡萄酒營收成長則超過50％，至於酒品漲價，早在今年年初58度金門高梁就有一波漲價，而葡萄酒雖然全球有略調高，但多數由黑松吸收。

對於黑松自販機台，從去年起機場機台受傷最深，黑松全台有8000多台自販機，每年耗資2000～3000萬元維修及提升品質，明年度更準備至少投資5000萬元，將自販機增設開發票功能，把營運模式再進化，目標2022年底完成1400台具開立發票功能機台，並串聯行動數位互動，強化消費體驗，增加促銷優惠機制，提升機台競爭力。

而目前處於布局階段的生技保健食品，今年推出的保健食品L137回購率已達三成，通路以官網、momo、PChome等電商為主，而包括龜鹿膠原、葉黃素、人蔘精等總計六個品項，平均客單達3000多元，營收占比還不明顯，未來目標挑戰10％營收占比，但需要時間，預期明年還有兩支新品推出。

至於黑松資產活化議題，張斌堂表示，目前深坑萬坪土地開發，有三成土地準備開發為營運中心，因鋼材缺料缺工，將由鋼構改為鋼筋，預計工程延宕二年才會完工，至於其他七成土地處分或開發建案，預計二年後再規劃。