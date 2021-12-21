智原(3035)今年營運一路走俏，其中更三度調升營收成長預估，最新市場傳出，智原第四季的ASIC(客製化晶片)出貨量超乎預期，將帶動12月營收表現優於預期，也將使得第四季成長幅度更勝預期，不僅如此，今日盛傳聯電(2303)再度喊漲，此也將帶動智原量產權利金同步上升，智原今接近午盤，一舉攻上漲停238.5元鎖住。

智原今年營運越走越強，在4月底、7月底、10月底，三次上修今年的營收目標，今年營收將挑戰年增40%的高水準，最新更傳出，智原受惠ASIC出貨量超乎預期，智原12月業績將優於預期，法人更將智原第四季營收季增幅度上調到10～15%。

展望2022年，目前智原到明年上半年的訂單皆已到手，故營收將可望逐季走揚至明年第二季，法人也樂觀預估，智原明年第一季、第二季的營收年增加分別上看逾6成以及5成，各季的毛利率也在50%左右。

今日傳出聯電通知客戶明年3月再度調整代工價格，明年第一季等於漲價兩次，聯電在28奈米製程的產能居全球，受惠晶圓代工產能吃緊，晶圓廠漲價帶動智原量產權利金同步上升，且28奈米製程的比重將於未來2~3年貢獻，也將帶動智原毛利率向上攀升。