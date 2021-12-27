根據CNN報導，隨著Omicron變種病毒在全球快速傳播，新冠疫情再度捲土重來、確診數日益激增，粉碎了今年一些主要城市終於能像往年一樣舉辦盛大跨年活動的希望。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）辦公室上周四宣布，時代廣場的跨年慶祝活動將「縮小」規模，除了限制進場人數，也將規定所有人都必需戴上口罩。

歐洲一些主要城市由於Omicron疫情太過猖獗，已經宣布完全取消跨年的慶祝活動。

不過，其他年年都會舉辦具代表性慶祝活動的城市，今年仍然維持計畫不變，但強調會採取預防性的安全措施。

根據CNN所做的統計，截至12月25日，已經取消跨年活動的城市包括希臘首都雅典、德國首都柏林、英國蘇格蘭首府愛丁堡、英國首都倫敦、印度首都新德里、法國首都巴黎、義大利首都羅馬。

另外一些跨年活動也相當具有代表性的城市則決定按照原定計畫進行，包括泰國首都曼谷、南非首都開普敦、阿拉伯聯合大公國人口最多的城市杜拜、美國賭城拉斯維加斯、巴西第二大城里約熱內盧、澳洲雪梨，以及台北。