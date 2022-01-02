歐洲確診數飆升之際，荷蘭首都阿姆斯特丹今天聚集數千群眾，抗議當局祭出的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封鎖和疫苗措施，配有警棍和防暴盾牌的警員試圖驅散他們。

路透社報導，抗議民眾違反公共集會禁令後，阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）發布緊急條例，授權警方清空博物館廣場（Museum Square）。

這些示威者大多未配戴口罩且違反社交距離規定，他們也無視不得舉辦遊行的命令，沿著要道行走和播放音樂，並撐著黃色雨傘以表示反對政府措施。

阿姆斯特丹上千名反對防疫禁令的抗議者與警方發生衝突。(圖/美聯社)

荷蘭12月19日突然進入封鎖狀態，政府下令關閉除必要商店外的所有店面，以及餐廳、理髮廳、健身房、博物館和其他公共場所，這一情況將至少持續到1月14日。

根據荷蘭現行禁令，兩人以上的公共集會也不被允許。

荷蘭等歐洲國家祭出防疫新規，是為避免新一波Omicron變異株疫情加劇醫療系統負荷。