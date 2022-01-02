歐洲確診數飆升之際，荷蘭首都阿姆斯特丹今天聚集數千群眾，抗議當局祭出的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封鎖和疫苗措施，配有警棍和防暴盾牌的警員試圖驅散他們。
路透社報導，抗議民眾違反公共集會禁令後，阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）發布緊急條例，授權警方清空博物館廣場（Museum Square）。
這些示威者大多未配戴口罩且違反社交距離規定，他們也無視不得舉辦遊行的命令，沿著要道行走和播放音樂，並撐著黃色雨傘以表示反對政府措施。
荷蘭12月19日突然進入封鎖狀態，政府下令關閉除必要商店外的所有店面，以及餐廳、理髮廳、健身房、博物館和其他公共場所，這一情況將至少持續到1月14日。
根據荷蘭現行禁令，兩人以上的公共集會也不被允許。
荷蘭等歐洲國家祭出防疫新規，是為避免新一波Omicron變異株疫情加劇醫療系統負荷。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。