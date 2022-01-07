美國「有線電視新聞網」（CNN）6日報導，在俄羅斯大軍兵臨烏克蘭邊境、與西方國家緊張對峙之際，自家「後院」哈薩克卻因長期民怨遭引爆，發生嚴重內部衝突，讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進退兩難。

哈薩克此次內部衝突並非無跡可尋，華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）俄羅斯與歐亞計畫資深研究員斯特隆斯基（Paul Stronski）告訴CNN，雖然哈薩克政府多年來不斷承諾「更好的未來」，但失業、低薪等狀況卻未獲得改善，更在新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行下雪上加霜；打擊政治腐敗的計畫也不見實行，再加上缺乏與政府對話的管道，讓民怨在「壓力鍋」中持續升溫，最終引爆。

而對俄羅斯來說，其正於烏克蘭邊境部署大軍，與以美國為首的北約國家進行高風險的政治對抗，十分不願意在此時分心解決哈薩克問題；但哈薩克不僅近20%人口為俄羅斯裔，該國貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）更是俄羅斯所有太空任務的出發地，可說是俄羅斯的戰略後院，不能在此時「失火」。

美國政治風險顧問機構「歐亞集團」（Eurasia Group）資深分析師維特林（Zachary Witlin）指出，莫斯科政府應會利用其與哈薩克菁英階層的緊密聯繫，並透過區域經濟及安全組織等更正式的管道，敦促對抗議活動進行鎮壓。而雖然哈薩克政府稱願意與民眾對話，但後者卻不具備足以代表抗議者全體的領導人物，導致雙方很難在短時間內就解決方案達成共識。