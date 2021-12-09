卞慶華擔任台東自行車大使，成功完賽。（翻攝卞慶華臉書）

卞慶華與小老板海苔品牌聖誕樹合影。（翻攝卞慶華臉書）

男星卞慶華日前受台東縣政府之邀擔任自行車大使，他鳴槍兼選手「腿癢」地騎了130公里，從台東水利公園騎到小野柳、三仙台後折返，沿著濱海公路騎，風景相當優美，這也是他人生首次參與自行車比賽，順利以4個多小時完賽，問他騎完是否「鐵腿」？他自豪明年還想挑戰鐵人3項，笑喊：「人生不能留白！」自認每週透過1周3到4次的騎車鍛鍊，完全沒問題，想挑戰體能極限。

卞慶華分享身邊這台自行車已陪伴了他4年，「當初看了動漫《飆速宅男》後，覺得劇情熱血，於是興起了騎自行車念頭」，他說：「原先認為怎麼買1台自行車比買機車還貴，但是想到好的自行車可以騎到8年以上，且能感受開車、騎車時速的不同美景，體悟到「慢下來才可以發現更多風景」，於是他在4年前大約花了7萬元購車，這幾年一直將車子維持在原廠狀態，笑言：「許多粉絲都是先認出我的車在認出我的人！」

他今年與圈內友人開始組隊車聚，這次他參與比賽，「已經騎了110公里後，發現還要再騎一座山，當下心裡相當絕望，自嘲已經被蹂躪了110公里」，但他仍不放棄，透過與隊伍中的選手，搭起車陣，減少風阻的方式，順利完賽，「途中不斷看到有人摔車，或是救護車的聲音，讓我心裡十分緊張」。

卞慶華慶幸從小運動神經就好，高中時參與籃球隊，當兵每天跑3千，鍛鍊出好的心肺，明年志在參與鐵人3項，已經展開訓練菜單，不斷訓練。此外，聖誕節將至卞慶華擔任品牌大使的泰國零食小老板海苔，在全台各地都放置品牌海苔聖誕樹，喜歡的粉絲可以跟聖誕樹拍照。