中央研究院基因體研究中心的P3實驗室因為研究助理染疫，掀起了輿論對此國家最高研究機構的檢討聲浪。隨著數日以來的證據陸續出現，違規情況漸漸浮現，但並不是國人所預測的種種，應該另有原因。

首先是一些院感的偽專家一開始就咬定是實驗室SOP出了問題。如果這個假設是對的，那依據錯誤SOP執行的實驗應早就出問題了，怎會落到疫情都快結束了才出問題。因為實驗室的SOP是整個實驗過程的規範，從設立實驗室開始做某項實驗時就已存在，怎會到現在才出現問題？所以這些偽專家的意見一開始就錯了。

P3實驗室設立的原則就是要把呼吸道病原體在實驗中都限定在密閉環境中，且整個流程都必須密閉處理，不可能出現滲漏。病毒一旦出現在實驗管腔之外，就代表外溢。外溢並非SOP出了問題，而是執行SOP的人沒有照著做，這樣才能解釋為什麼執行了這麼久的SOP，現在才出現問題，因為現在才碰到不遵守SOP的人。

P3實驗室對於人員的要求非常嚴格，因為這是呼吸道傳染病的最高級別實驗室。執行這些實驗的人必須是資深而且要領有P3實驗室的執照，任何實驗室進出均必須留下紀錄。只工作7個月的研究助理怎麼能操作這麼高危險的研究，這才是中研院撇清不了的關係。

這位研究助理自始至終都沒有通報任何實驗過程外溢意外事件，而僅通報二次鼠咬意外，怪不得會被領導打槍，因為這實在是太天方夜譚了。也怪不得廖院長在研究人員染疫後的記者會上一問三不知，因為沒有察覺外溢而通報，要叫院長無所不知也太難為他了。這又顯示這名研究助理還真嫩，嫩到根本沒發覺外溢，只關注鼠咬。

中央疫情指揮中心與中研院也專門愛打落水狗，因為在休息室的房間及實驗室門把上發現病毒，就咬定是脫防護衣時汙染。如果病毒沒有外溢，防護衣怎麼汙染?又怎會帶出去?所以源頭還是實驗過程外溢。

指揮中心也怪罪脫防護怎麼可以先脫手套，在院感的立場手套是最髒的，脫除時一定要最先脫，以免髒手亂摸，這是脫防護時的最高規範。實驗室如果要一人獨立操作，防護衣一定是後開型。可惜指揮中心只會過度防護，要求實驗室要穿前開兔寶寶裝，就必須由他人幫忙脫，每一實驗必須配備二人互脫。所以指揮中心自己要先搞清楚，是要走國際路線，還是要取悅國人的規範，不要碰到事情就「亂點鴛鴦譜」。

中研院也搞不清楚事情的源頭，在指揮中心喊出穿脫防護衣有問題後，也加碼看錄影帶發現，有好幾個研究人員都是如此。還真是糊塗蛋一大堆，如果有那麼多人違規，為什麼只有一個人染疫。所以最合理的推論，應該是只有這一個助理違規，但違規的點也不在脫衣服，是在合理的實驗SOP上出現了自行解讀的做法，造成滲漏而不自知，當然也就沒有通報。

整個事件，中研院違規用人才是關鍵，SOP沒有問題，7個月前對的人來操作同樣實驗，不都是安然無恙嗎？

（作者為中華民國防疫學會理事長）