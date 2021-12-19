多數活在「井」裡的台灣人，長年被藍綠政治口水淹沒，導致自己目光如豆，卻還夜郎自大，鄙視世界第二大經濟體的大陸。這種脫離現實的認知，除了停留在對岸「一窮二白」的過往，更源於台灣政客成天掛在嘴邊的「民主」，使台灣人自以為高大陸同胞一等，甚至被譏「窮得只剩下『民主』」，也照樣自鳴得意。

然而，經歷2019年的亂港風波，2020年至今的新冠肺炎，再到美國對反種族主義示威及入侵國會山莊者的鎮壓，曾經對台灣「民主」還有一絲崇尚的大陸同胞，幾乎不再留戀這套西方資本主義的金權遊戲，甚至以「皿煮」諧音加以恥笑。大陸人民已經看透，西方所謂的「自由世界」高舉「人權」干預他國內政，台灣不惜淪為美國霸權的小跟班、應聲蟲，但當其「最美麗的風景線」反噬自己，又完全是另一種態度，「民主」雙標令人作嘔，「皿煮」的偽善更展露無遺。

想當年美國無需任何證據，即可捏造海珊政權有「大規模毀滅性武器」的指控，從而繞過聯合國安理會，發動伊拉克戰爭，實際上就是侵略行為。今天美國拉幫結派制裁大陸，說是中共在新疆迫害維族，其實也不過是同一套路，差別只在中國不是伊拉克，中國人民有強大的祖國可以抵抗帝國主義的侵擾。美國黔驢技窮，最後只剩「外交制裁」北京冬奧一途，結果大陸直接回應，本就沒邀請外國政客出席，美國只有宣告政治人物不到現場觀禮，運動選手照常參賽，徒留更多笑柄。

偏偏高度依賴大陸市場的台灣，竟將自身命運押寶在貪婪自私的美國，不惜與同文同種的14億同胞為敵，任由一句「抗中保台」輾壓一切是非曲直，使「政治」不再服務人民，淪為政客壓榨人民的工具。

早在馬英九執政末期，民進黨就利用美國反華的「顏色革命」，大搞各種高舉「民主」的「抗議」，當時我便直指台灣是「民主變民粹，人權變特權」，而一切根源就是要「去中謀獨」。但諷刺的是，如此非要破壞兩岸和平發展的做法，說是為了要「捍衛民主」，結果卻如納粹靠民主制度上台，打著民主反民主，成就了蔡英文的「民主」獨裁，更將台灣推上戰爭邊緣。

實踐是檢驗真理的唯一標準。大陸記取經驗教訓，從「以階級鬥爭為綱」的錯誤路線中掙脫出來，一路如履薄冰，披荊斬棘，走出中國特色社會主義的發展道路，建立合乎中國國情的社會主義民主制度，讓人民過上好日子，達到不論怎樣形式的民主都應實現的目標。

反之，本是人類民主「模範生」的美國，如今卻逆勢而動，在資本主義的金權政治中愈陷愈深，不求內部改革解決國內群眾的民生問題，卻從川普時代開始興起「新冷戰」的反動思維，即便換了拜登亦跟著走上歷史回頭路，無視全球化時代已不可能再搞壁壘分明的拉幫結派，仍上演「民主峰會」的荒謬醜劇。

悲哀的是，儘管代表蔡英文出席「民主峰會」的唐鳳被重重打臉，其偷渡「兩國論」的視訊畫面慘遭「皿煮」屏蔽，卻仍喚不醒台灣認清自己只是隨時被犧牲的馬前卒，繼續沉醉在美國施打的「民主」迷幻藥裡。就算大陸早已充滿信心，在美國召開「民主峰會」的同時舉辦「南南論壇」，探討被西方「自由」世界剝削的「第三世界」人權，並由相關智庫發布《十問美國民主》的報告，奈何台灣仍是故步自封，無視歷史推進的方向。

曾幾何時，台灣人視大陸落伍，美國進步，又豈會料到時移勢易，大陸已不僅領導中華民族復興，更為世上長期受壓迫的弱小民族開創一條不同於西方霸權的發展道路。日前國台辦公開十問民進黨「這算什麼民主？」台灣社會除了以老掉牙的反共語言斥為「統戰」，難道不應反躬自省，大陸說的有哪點不是事實？統戰本就是團結一切可團結的力量，民進黨要反統戰，除了拿台灣人開刀，更加箝制島內人民的自由，還能怎麼樣呢？（作者為新黨前主席）