因應未來高齡化社會，走在浪潮上的義守大學，積極培養未來產業所需之人才，因此長期率領年輕學子投入社區關懷服務，上月底舉辦的「亞洲樂齡智慧生活展」，義大更動員各學系參與，將學系的專業領域與長照議題結合，不僅讓長輩們從中獲得生活質量的提昇，更讓參與的學系藉由跨域展現多元特色。

在今年的亞洲樂齡智慧生活展中，負責開幕演出的「50＋擊樂團」，由大樹區的長輩們以環保樂器演奏為活動揭開序幕；「50＋擊樂團」是義守大學餐旅管理學系老師溫武男創立，這也是義大執行的「義守深耕大樹長青」USR Hub計畫之一。

義守大學不只投入社區關懷，更積極的將學術領域專業與長照產業結合，像是創意商品設計學系老師陳建男，他與團隊發現長者因關節退化或肌力不足，在坐下起身時總是無法施力，因此研發透過電動控制椅墊升降的樂活起身椅，讓長輩可以依實際狀況，隨時調整椅子最適合的高度以方便坐起。

此外，跨域聯手出擊的還有電機工程學系老師吳榮慶和創意商品設計學系主任詹敦學共同合作，以大樹區景點和特色為情境，開發互動式體感遊戲，讓長們透過科技的鏈結，從遊戲中達到運動效果。

義守大學關懷社區，投入資源於各產業中協助永續發展，像是高教深耕「三地門山川琉璃風景畫」USR Hub計畫，生物科技學系主任謝文權開發咖啡潔顏霜，利用三地門在地所產的咖啡研磨成適合女性美容的去角質顆粒潔顏霜，讓在地農產品增加附加價值，相關成果也都在亞洲樂齡智慧生活展中呈現。

義守大學研究發展處研發長陳韻如說，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），義大將持續挹注資源鼓勵師生從事永續發展的教學活動與研究，協助地方發展。

義守大學副校長李樑堅表示，大學是永續人才的最佳培育場所，義守大學以跳脫傳統教條式的口號學習，轉化為實務經驗，讓學生走進實境現場學會面對與解決問題，各學系將其專業跨域結合，投入於永續議題中，讓大學生在校4年，成為最有價值的自我投資。