國立台灣海洋大學水產育種團隊培育出具抗寒基因、可耐7度低溫能力台灣鯛，登上國際期刊。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

海大水產育種團隊（TABT）由黃章文、龔紘毅、徐德華教授領軍。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

國立台灣海洋大學水產育種團隊運用，基因體分子標記與人工智慧辨識技術，選取5種品系台灣鯛進行交叉繁殖，培育出具抗寒基因、可耐7度低溫能力品種，並建立為耐寒品系，供給業者養殖販售，榮獲瑞士國際期刊《Animals》刊登。

生命科學院水產養殖學系教授黃章文、龔紘毅、徐德華領軍海大水產育種團隊，與中央研究院資訊科學所研究員林仲彥，以及海大電機工程學系兼AI研究中心主任王榮華跨領域合作，花費5年時間搜集全台市面上商業品系魚種，建立種源庫，最後選擇台灣產量最多，一年可生產6至8萬頓，並具抗寒能力的台灣鯛進行培育。

黃章文表示，培育過程使用5種品系台灣鯛，每一品系約300至500隻進行家系培育，再運用現代分子生物標記探勘工具，且搭配模擬冬季寒流低溫環境，進行測試，最終研發出具抗寒基因、可耐7度低溫能力品種，並建立為耐寒品系。

海大水產育種團隊指出，以往傳統養殖選育多以現場經驗角度出發，較缺乏科學依據，而團隊目前在台灣鯛種原庫、家系培育上已建立一套優質種魚體表型數據蒐集，與基因型輔助挑選策略的遺傳管理方法，選育標準必須於10°C下、48小時內的活存率高達90％以上，在冬季可避免寒流造成傷害，減少養殖漁獲損失2至3成。

黃章文指出，因應氣候變遷、惡劣極端氣候，不斷培育抗逆境魚種，推廣給種苗業者進行量產，甚至銷售至國外，目前已將技術引至國內水產養殖種苗產業中，將持續透過新興技術研發與高階人才跨領域培育等產官學研界合作，強化種苗品質、提升國際競爭力。