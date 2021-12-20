國立高雄科技大學接受農委會漁業署委託，由該校養殖系主任鄭安倉等人組成跨領域團隊，執行台灣地區文蛤產業技術升級與競爭力提升計畫，推廣友善養殖管理技術，提升文蛤養殖育成率，目前在雲彰地區文蛤養殖示範戶已超過160戶。

鄭安倉20日表示，研究團隊針對環境變化、養殖難度等項目，研擬出因應對策，並投入技術輔導，輔導場域的成效回饋，證實相關研發技術的確能有效降低文蛤死亡率並提升養殖效益。

鄭安倉說，高科大的研發成果並不是單一科系的研發能量，高科大近年校內策略性推動跨系跨領域的研究計畫也帶出更大的研發量能，能夠實際藉由場域輔導來驗證研發成果，對學術及產業都是好消息。

高科大日前在彰化縣芳苑鄉彰化區漁會芳苑辦事處舉行成效發表會，反應熱烈。漁業署對於該校在雲彰地區的輔導成果表示肯定；業者對高科大也很有信心。

漁業署未來將持續推動友善養殖管理技術與智能化養殖管理的應用推廣，並且規畫成立公費漁業或養殖推廣專班，持續培育產業專業人才，提前因應人口高齡化所帶來的產業衝擊。