地方要向上發展成長，需要各地方社團與民間組織共同努力，永慶房屋不只是消費者買賣房屋的圓滿推手，同時也是地方鄰里、在地團體的最佳夥伴，與地方一起共好成長。中華Fun心關懷公益協會以「愛」為初心，長期投入人力與資源關懷在地，曾舉辦「長輩手機課程」教導鄰里的長輩們使用3c產品、走入偏鄉小學教導兒童電腦程式課程，以縮短城鄉間的差距。

聖誕節即將來臨，中華Fun心關懷公益協會於12月舉辦一系列的聖誕節活動，包含薑餅屋創作比賽、松果聖誕樹手作體驗等，而在12月18日、19日更在「空總創新基地」舉辦聖誕嘉年華！在地好鄰居永慶房屋贊助45頂帳篷助活動順利舉行，也擺設攤位與民眾共度愉快的週末假期，促進地方繁榮發展。

不只玩樂更富教育意義 創新體驗課程引導孩子成長

聖誕節嘉年華活動，是由中華Fun心關懷公益協會連結三個品牌：星星國、冒險王、小學霸共同舉辦，現場有聖誕節文創市集、運動區，包括攀岩氣墊、大型彈跳床等設施，讓小朋友充分展現活力。再搭配精采的聖誕歌曲、舞蹈表演，吸引許多在地居民參加，讓現場的觀眾大飽眼福。

更特別的是，中華Fun心關懷公益協會更規畫多樣化的「五新共學堂」課程，「五新」指的是新媒體、新科技、新教育、新創藝及新創業，以不同年齡層作區分，設計各式各樣的適齡體驗課程，包括職人體驗、異國文化等，從不同角度切入，透過寓教於樂的方式讓孩子邊玩樂邊學習，從小培養多面向的興趣，更讓孩子有動手體驗、探索自我的機會。

在地好鄰居永慶房屋熱情贊助45頂帳篷助活動順利舉行，並擺設攤位與民眾共度愉快的假日。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「今年聖誕節很多社區鄰里都紛紛舉辦了有趣的慶祝活動，我們自詡為社區的好幫手，社區內的大小事，永慶都願意出一臂之力，從社區清潔活動到大型節慶晚會都有永慶的身影，也得到許多里長、里民們的讚賞，希望陪伴社區、鄰里一起共好成長。這次很開心這次可以協辦中華Fun心關懷公益協會的聖誕節活動，長期關懷在地社區、促進地方成長也正是我們永慶人的理念與精神，因此一定要大力支持！讓聖誕節變得更有意義，也讓來參加活動的民眾留下美好的回憶。」