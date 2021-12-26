台南市平安夜、耶誕節2天連串活動登場，鬧區下午湧現遊客人潮，海安路封街舉辦耶誕派對市集，永華市政中心西側廣場的耶誕晚會更擠爆5萬人，台南市觀旅局統計，台南市民宿、旅館住宿率在耶誕日全滿。

全台嗨翻耶誕假期，台南市政府搭配海安路商圈舉辦活動，24日平安夜起一連3天，在海安路上封街舉辦耶誕派對市集，2天內吸引數萬人湧入。

海安路耶誕節市集活動由海安觀光商圈主辦，台南市經發局協辦，連續3天下午4時起至晚上10時，在海安路上中正路到民生路段封街舉辦市集，共有98攤，首日吸引大批遊客，台南市長黃偉哲平安夜到場感受耶誕氣氛。

海安路耶誕市集25日下午周邊著名景點街區國華街、友愛街已湧現遊客與車流，夜晚一舉湧入1萬多人潮，業者表示活動現場幾乎寸步難行，以外縣市遊客為主。

台南市政府25日耶誕夜在永華西側廣場舉辦耶誕演唱會，現場狂吸5萬觀眾嗨翻耶誕夜，即使夜間下起雨來仍不減熱情。

台南市觀旅局統計，耶誕假期連續密集活動集中在鬧區，拉抬府城觀光業成長，市區住宿率平安夜已達7成以上（民宿7成，旅館8成），耶誕夜住宿率全滿，預計跨年夜還會吸引一波遊客潮。