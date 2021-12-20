來自10個國家的21名外籍生，到梨山地區完成3天2夜部落體驗。（參山處提供）

來自10個國家的21名外籍生，到梨山地區完成3天2夜部落體驗。（參山處提供）

來自10個國家的21名外籍生，到梨山地區完成3天2夜部落體驗。（參山處提供）

受疫情影響，國內許多外籍學生無法返鄉，交通部觀光局參山國家風景區管理處特別安排全國11所大學來自10個國家的21名外籍生，前往梨山地區完成3天兩夜部落體驗，讓他們在跟家人報平安時，也能增加梨山觀光國際知名度。參與的外籍生則紛紛透過社群媒體貼出興奮心得，並告訴家鄉親友「在台灣，我很好」！

參山國家風景區管理處特別與Friendship in Taiwan(FIT)旅遊組織合作，由中華觀光管理學會帶領法國、巴拉圭等10個國家來自全國11所大學的21名外籍生，到梨山地區完成3天2夜部落體驗。

參山處代理處長曹忠猷表示，長期不能回國的外籍生不免孤單，參山處特別與FIT及中華觀光管理學會合作，17日由理事長吳政和帶領巴拉圭、法國、烏克蘭、尼泊爾、馬來西亞、印尼、越南、緬甸、印度及日本等10國21名各校在學外籍生參訪梨山，在昨日完成外籍生夢幻旅程。

3天行程分別到新佳陽、梨山及環山等部落體驗部落文化與生活，並參觀最近很熱門的山谷燈光節；佳陽社區發展協會安排體驗原住民射箭、織布、鋸木、獵人步道巡禮等成年禮活動技藝，認識泰雅族紋面、彩虹橋等文化意涵。外籍生難得接觸台灣原民文化，對泰雅族特有的紋面特別感到興趣，同時安排採收雪梨及甜柿工作體驗，也在茶園中品茗認識高山茶，讓外籍生深入了解梨山產業文化。

曹忠猷強調，透過這次外籍生參訪，了解到梨山推動入境部落觀光仍有許多要加強的外語接待能力及導覽設施，必須盡速改善加強培訓，希望也藉由外籍生的分享宣傳，增加梨山觀光的國際知名度，建立觀光品牌。

來自越南學生Pham Ngoc Anh感動說，部落的朋友非常溫暖又有才華，即使5度的天氣也讓她深深愛上梨山，這裡有美麗的山脈和茶園，更有好吃的水果，每個人一輩子都至少要去體驗過一次的部落生活，希望有機會可以帶越南的朋友來走走。

印尼Wachidatin Nisaul Chusnah指出，她來自熱帶國家，從未見過像梨山如此漂亮且五顏六色的樹葉，更深深體會到台灣的友善與關懷。法國學生LAM Anne-Sophie Ying Hui 則說，梨山是個讓我覺得即使呆上一整年都不足以探索完的神奇地方，每個季節都有它的魅力和特色，在這裡嘗過的茶香、甜柿子、多汁梨子、美味蘋果（梨山原住民稱為三寶），讓她這個國際美食家感到很幸福！

甲地農莊莊主同時也是和平區代表羅進玉特別安排學生體驗採甜柿，同時講解台灣甜柿分級及包裝，並準備梨山高麗菜與土雞給學生品嚐，讓外籍生直呼梨山太好玩了。

參山處表示，Friendship in Taiwan (FIT)是非營利性旅遊組織，由熱心的台灣媳婦馬來籍新住民賴淑薇發起，為在台灣學習的外國學生規劃和安排旅行，目標是結合在台灣繼續接受教育的外國學生力量，成為推廣真正的台灣種子，透過社群及口碑行銷，讓外籍生都成為台灣觀光大使。

FIT旅遊組織指出，在疫情期間，許多外國學生面臨著回家或留在台灣的艱難決定，希望藉由外籍生的參訪，讓外國遊客更深入認識台灣。