台中市西區的聯勤招待所未來將採「局部保存、新舊共融」規畫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

聯勤招待所規畫成「非營利組織與志工發展中心」，與樹和自然環境共生共融，50棵樹百分之百保留，僅4棵原地移植。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市西區聯勤招待所，歷經三任市長爭取規畫，多年來仍是閒置空間，市府27日表示，正著手規畫興建「非營利組織與志工發展中心」，採「局部保存、新舊共融」，保留部分舊建築和100％樹木；並納入親子館、公托等婦幼福利服務，搭配非營利組織和志工服務中心等社福設施，為過去陽剛形象的聯勤招待所，賦予全新意義。

社會局27日舉行新建工程規畫說明會，向地方說明建物設計和空間規畫；「非營利組織與志工發展中心」規畫興建地上4層、地下3層。1樓規畫親子館、高齡友善就業商店、世代共融基地和聯勤展示廣場。

2樓規畫婦女發展基地和公設民營托嬰中心，托嬰中心預計收托80名嬰幼兒，屆時會是台中市最大的公托；3樓和4樓規畫非營利組織和志工服務中心，提供共享交流的多元空間；地下3層規畫停車場，紓解周邊停車問題。

社會局長彭懷真表示，為讓更多民眾了解市府的規畫方向，邀集建設局、文化局、地方民代以及民眾，說明建物設計和空間規畫，具體回應文資與樹保議題。

未來，「非營利組織與志工發展中心」與樹和自然環境共生共融，50棵樹百分之百保留，僅4棵原地移植。正面和部分側面既有建築立面保留，結合新建建築，新舊空間共存交織，並規畫聯勤招待所展示空間，讓民眾了解聯勤招待所原有樣貌及歷史記憶。

社會局說，根據文史團體資料，台中聯勤招待所在1962年興建，有32間房間，當時稱為「外僑招待所」，內有會議室、吧台間與餐廳。中美斷交後，聯勤招待所為國防部軍備局管理，起初為軍方交誼所，後來委外經營餐廳，2006年餐廳停業成為閒置空間，2012年台中市政府申請變更為社會福利設施用地，2015年國防部無償移撥台中市政府。

聯勤招待所移撥前已報廢待拆，後來民眾提報登錄為歷史建築；經文資審議會專家學者審議後達成共識，認為未達「文化資產保存法」基準，因此不指定為古蹟或登錄為歷史建築與紀念建築。

此外，經專家學者會勘評估結果，招待所內的樹木未符合老樹公告列管標準，但市府為了兼顧各方需求，參考文資審議建議，廣納各界意見通盤規畫，依照「局部保存、新舊共融」原則，樹木保留，舊空間新利用，以更多元的服務推動各項社會福利，在興建社福設施空間、推動社會福利發展及聯勤招待所歷史記憶保留間取得平衡點。

彭懷真指出，「非營利組織與志工發展中心」使用對象兼顧幼兒、婦女、志工與長者，也為非營利組織提供對話及訓練的空間。設計保留舊建物及生態，實踐性別友善環境，符合SDGs多項目標，是一塊富有生命力的基地。

興建完成後，原本的50棵樹木依舊在翠綠的土地上茂盛；80名幼兒在公托成長學習，父母和孩子在寬廣的親子館共玩共學；十多萬名志工和非營利組織有了開放交流場域；台中市民擁有了城市裡的全新社福基地。