一輛南下的貨櫃車在西濱台61線南向芳苑路段追撞小貨車，貨櫃竟噴飛到對向北上車道，反應不及的化學槽車雖緊急煞停，車頭仍撞上，所幸駕駛輕傷無礙，槽體也安然無恙。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛南下的貨櫃車在西濱台61線南向芳苑路段追撞小貨車，貨櫃竟噴飛到對向北上車道，反應不及的化學槽車雖緊急煞停，車頭仍撞上，所幸駕駛輕傷無礙，槽體也安然無恙。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

西濱台61線芳苑鄉路段21日清晨交通大亂，清晨5時26分一輛小貨車在南向187公里處自撞護欄，再遭後方貨櫃車追撞，所幸小貨車駕駛僅受輕傷，驚險的是貨櫃車曳引車頭急煞後，裝載的20呎貨櫃，竟然滑脫噴飛到對向北上車道，一輛化學槽車差點反應不及，緊急煞停後車頭仍受損，所幸後方油槽體安然無恙，並無受損或氣體外洩狀況。

20呎貨櫃橫躺在西濱北向186公里處車道路面，南下又有三部大小貨車追撞，今天清晨西濱台61線快速道路南北雙向大塞車，交通堵塞長達3小時才逐漸紓解，上午8點左右恢復雙向通行。

警方初步調查，65歲吳男駕駛小貨車西濱南向芳苑路段時，疑似天雨路滑加上天色昏暗視線不良，自撞護欄後，再遭後方貨櫃車追撞，吳男皮肉擦挫傷、輕傷送往彰基急救後無礙，貨櫃車司機40歲邱男僅受到驚嚇。

不過貨櫃車上20呎貨櫃噴飛到對向北上車道，50歲彭男駕駛化學槽車雖緊急煞停，車頭仍撞上貨櫃受損，所幸化學油槽並未受損、變形或氣體外洩，而彭男亦僅受輕傷，送往彰濱秀傳檢傷後無礙。

彰化縣消防局獲報後出動各式消防車4輛、救護車3輛，消防人員14人前往搶救，將輕傷的吳姓小貨車司機和彭姓化學槽車司機送醫。事故由芳苑分局漢寶所員警完成排除，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。