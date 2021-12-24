台股今（24日）火力全開，電金傳齊漲、內資點火下，一舉站回萬八大關後漲勢不減，指數衝上18039點，創下歷史新高，但有網友悲嘆，這次創新高反倒沒感覺，手中持股不僅沒賺錢，還是虧損的，「有人跟我一樣看到萬八沒甚麼感覺嗎？」，文章一出竟釣出一堆沒賺錢的苦主哀號，有內行網友認為若選股不行，不如將資金轉投0050還比較賺。

1名網友在社群平台PTT股板發文，恭喜台股重新站回萬八關卡，但這次手上持股不僅沒賺錢，總損益還是負的，同上次在航運領漲下，指數衝破萬八大關的感受差很多。

原PO分析，此次是否為個股都微幅上漲，一點一點把指數鞏上萬八？「長榮也沒回200，聯電也沒回70，有人跟我一樣看到萬八沒甚麼感覺嗎？」。

貼文曝光後引出大票苦主，哭喊超無感，且帳面還是負的，「帳面都負的，哭」、「難道只有我賠錢」、「今年績效還輸大盤，我慘」、「你不要再說了，嗚嗚嗚」、「我也是」、「同感，滿手弱牌」、「航運怎沒漲」、「大盤萬八了，長榮一直盤在140，還是虧錢」、「我也是欸，萬八綠油油」、「手上沒持股沒感覺，恨啊」、「我懂，這次萬八真的超無感」。

有網友則建議若是選股不給力，不如將部分資金投入元大台灣50（0050），一路緊跟大盤報酬，「真的無腦買0050都比較賺」、「砍一砍買0050」、「買最爛的0050」、「代表你選股不行，至少一部分錢去買0050」、「0050阿，年初定期定額買到現在5%，股神們應該看不起這報酬率吧」。