秋田縣使用有機種植的稻米加入飼料中肥育出的黑毛和牛，肉質柔軟多汁、香氣濃厚、口感滑順，令人無法抵擋。（長榮航空提供／陳祐誠傳真）

長榮航空與日本秋田縣合作推廣旅遊，邀請台灣旅客在疫後前往秋田體驗美景、美食與美酒。（陳祐誠攝）

受新冠肺炎疫情影響，民眾已2年無法隨心所欲出國旅遊，根據國內多項調查，日本是國人解封後最想前往的國家，長榮航空與日本秋田縣為一圓民眾出國夢，選在今日聖誕夜舉辦「舌尖旅行x秋田雪藏美味」聖誕餐會，品嚐秋田直送的美食饗宴，並介紹當地特色美食、純米佳釀及旅遊資訊，讓民眾彷彿置身日本，重溫旅遊的美好回憶。

長榮航空與日本秋田縣廳共同舉辦聖誕餐會，推廣價2500元，由長汎旅行社獨家銷售，消息一公開立刻秒殺完售。聖誕套餐是秋田縣空運直送的物產及食材，前菜為「秋田風味集錦拼」、「秋田米棒醃篤鮮」，主菜則是遠近馳名的「炭烤秋田和牛佐主廚醬汁」，另有「海石斑奶油秋田煙燻蘿蔔乾泥」、「桂冠雞火稻庭烏龍麵」，甜點更獨家引進特製的「秋田大地甘酒冰淇淋」，配合不同的料理，搭配四款當地知名的純米吟釀。

秋田縣四季各有特色，除了春天賞櫻、秋天賞楓之外，冬天橫手雪祭的雪屋以及大曲花火大會更是每年都能吸引相當多人前往朝聖，每年8月舉行的「秋田竿燈祭」是日本3大燈會之一，更吸引來自世界各地的100多萬遊客來到秋田觀賞。

長榮航空總經理孫嘉明表示，秋田縣是台灣民眾喜愛造訪的旅遊地之一，長榮航空自2005年開始，每年均會與旅行業者合作，依季節性需求提供桃園直飛秋田的包機服務。過去這1年多因疫情影響，目前僅飛航東京、大阪、福岡3個航點，隨著疫苗覆蓋率增加，各國邊境管制也開始逐漸解封，長榮從地面到空中，都已做好萬全的防疫措施，期盼在解封後，台、日雙邊的旅遊能快速恢復到昔日的榮景。

秋田縣觀光文化運動部海外推進統括監益子和秀說，希望讓大家更深入了解秋田的旅遊特色，如秋田和牛、烤米棒和地酒等。秋田縣是日本感染率最低的地方，不但可安心、安全的享受日本美景，也是避免擁擠的旅行目的地，期盼台灣旅客在恢復飛航之後，能搭乘長榮航空班機前來秋田旅遊。

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