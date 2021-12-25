近兩年全球因受COVID-19疫情影響，隨心所欲出國旅遊的願望已成多數民眾名列前茅的夢幻清單。看好2022年旅遊有望爆發性成長，長榮航超前部署，與日本秋田縣廳在昨晚聖誕夜，於長榮桂冠酒店(台北)舉辦「舌尖旅行 秋田雪藏美味」聖誕餐會。長榮航(2618)總經理孫嘉明指出，隨疫苗注射率提高，出國旅遊指日可待，長榮航已被評為全球防疫前二十名的航空公司，提供消費者安全的旅遊服務，樂觀看待解封後日本線將一位難求的榮景。

孫嘉明表示，日本秋田縣是台灣民眾喜愛造訪的旅遊地之一，長榮航空自2005年開始，每年均會與旅行業者合作，依季節性需求提供桃園直飛秋田的包機服務；過去這一年多來因COVID-19疫情影響，目前僅飛航東京、大阪、福岡三個航點，隨著疫苗覆蓋率增加，各國邊境管制也開始逐漸解封，長榮航空從地面到空中，都已做好萬全的防疫措施，期盼在解封後，台、日雙邊的旅遊能快速恢復到昔日的榮景，讓大家能享受出國旅遊的樂趣。

秋田縣觀光文化運動部海外推進統括監益子和秀也透過視訊表示，為了讓大家更深入了解秋田的旅遊特色，特別透過視訊直播，邀請秋田縣廳旅遊代表介紹當地著名物產，如秋田和牛、烤米棒和地酒等，也邀請阿仁合車站的部長介紹內陸線夜間點燈美景等特色。秋田縣是日本感染率最低的地方，不但可安心、安全的享受日本美景，也是避免擁擠的旅行目的地，我們希望透過此次活動加深台灣人對秋田縣的興趣，期盼大家在恢復飛航之後能搭乘長榮航空班機前來秋田旅遊。

秋田縣四季各有特色，除了春天賞櫻、秋天賞楓之外，冬天橫手雪祭的雪屋以及大曲花火大會更是每年都能吸引相當多人前往朝聖，每年8月舉行的「秋田竿燈祭」是日本三大燈會之一，更吸引來自世界各地的100多萬遊客來到秋田觀賞，在著手規畫後疫情時代的旅程是不錯選擇。