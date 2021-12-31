相較於2021年晶片與供應鏈危機令車廠苦不堪言，產能受創，特斯拉卻能展現全年產量成長八成的佳績，成為車業最大贏家之一，部分歸功於這家出身矽谷的車廠擁有的科技實力。

分析師估計，特斯拉2021年產量比2020年躍升80％，寫下2018年以來最快增長。據IHS Markit資料，全球車業受累於供應鏈問題，2021年產量估計減少約1％，比2019年銳減15％。

專家指出，特斯拉能讓產能持續躍升，祕訣在於軟體工程實力，使其以比對手更靈活應對全球晶片荒。舉例來說，特斯拉執行長穆斯克曾表示，由於晶片短缺，特斯拉於是迅速改寫軟體，以便整合替代晶片至自家電動車。

半導體高層和顧問指出，特斯拉是相對年輕的車廠，擁有從頭開始計車輛的優勢，以致於能輕易系統整合。

根據顧問公司貝恩（Bain ＆ Co.）針對2019年Model 3的研究，該車款只要一組半導體即可包辦音響控制、聲音與手勢辨識等功能，但這在許多汽車裡需要更多晶片才能各別執行。

晶片供應商Microchip執行長莫爾西（Ganesh Moorthy）提到，與傳統車廠相比，專攻電動車的廠商因精通科技而受惠。

一些半導體高層與分析師認為，傳統車廠時常由零件供應商負責採購晶片。穆斯克則寧願自家打造零件，意味特斯拉在部分領域有更高的供應鏈能見度，在缺貨危機爆發前，就與半導體業者維持密切關係。

特斯拉財務長曾提到，該車廠對晶片產業的專業能力，並持續與供應商溝通，皆有助於因應供應鏈挑戰。

如今傳統車廠亦決定更多投入於晶片領域。福特、通用於2021年11月皆宣布與半導體廠商合作開發晶片。