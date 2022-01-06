台積電(2330)持續先進製程提升及海內外擴產，相關供應鏈業績動能延續，將陸續公布的去年12月以及去年第四季營收可望維持歷史高檔，且今年多家公司業績將續挑戰新高，今早包括帆宣(6196)、京鼎(3413)、辛耘(3583)等股價逆勢上揚。

台積電持續先進製程提升及海內外擴產，業界預期台積電今年資本支出持續攀高並將於下周四的法說會宣布調高資本支出；台積公司3年資本支出金額可望達1000億美元以上，相關供應鏈業績動能延續，今年多家公司業績將續挑戰新高。

台積公司持續衝刺先進製程技術，並擴大海內外投資布局，法人預期，台積電將調高資本支出。台積電預計13日召開法人說明會，除營運展望外，台積電的先進製程進展、海內外投資布局與資本支出計畫為市場關注焦點。

台積電預計3奈米製程技術將於今年下半年量產，2奈米製程技術預計2025年量產，台積電去年即宣布，3年資本支出1000億美元的計畫。

隨著台積電增加海內外布局，包括台積電新增在日本設特殊製程晶圓廠，以及將在高雄設立28奈米、7奈米廠，並將擴大在台中投資擴廠，這些計畫都未列入台積電3年資本支出1000億美元的計畫之中，法人預期，台積電資本支出計畫勢將調高。美系外資預估，台積電3年資本支出金額可能調高至1080億美元，今年資本支出將約380億美元，明年資本支出將進一步達400億美元，將逐年創下新高紀錄。

台積電今年資本支出可望再創新高，3年資本支出金額有可能調高，持續挹注供應鏈成長動能。相關供應鏈包括家登(3680)、帆宣、京鼎、辛耘、弘塑(3131)等今年營收均可望再挑戰新高。