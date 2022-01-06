智伸科技因汽車終端客戶缺晶片問題逐漸獲得緩解，運動、醫療及電子等產業出貨也同步增長，今（6）日公布2021年12月合併營收7.05億元，年增8.96％，創同期新高；2021年第四季合併營收達21.92億元，年增幅7.17％，2021年全年合併營收達88.14億元，年成長23.10％，改寫歷史新高。

智伸科表示，汽車終端客戶車用晶片短缺問題逐漸趨緩，加上汽車碳排放法規標準越趨嚴格，推升一階汽車零件廠對智伸科汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎（GDI）、傳動系統AT、CVT及DCT等汽車安全及傳動系統關鍵零組件拉貨力道，加上醫療產品、運動產品、電子產品等出貨同步增長，是智伸科2021年12月、第四季及全年合併營收成長的主因。

智伸科指出，依據IHS Markit研究報告預估，2022年汽車全球銷量8240萬輛，成長率3.7％。中國汽車工業協會也預測，2022年中國大陸新車銷量年成長5％而達2750萬輛，可預期2022年全球新車銷售展現成長態勢，有望帶動智伸科汽車關鍵零組件產品接單。

此外，新能源車和電動車將成為未來市場新車銷售的主流，智伸科持續與主要客戶共同針對電動車、油電混合車，積極開發更多動力、安全、轉向、傳動系統等相關汽車關鍵零組件，因應未來電動車新增訂單需求。智伸科新廠也將著眼生產混合與電動車零組件，智伸科希望借助新廠加入，成為未來營運成長的動能。

智伸科表示，第一季適逢傳統農曆新年、工作天數較少，恐會影響智伸科營收。預期全球新車銷售成長，以及車用晶片荒緩解，帶動各品牌車廠與汽車零組件Tier1供應商對智伸科汽車關鍵零組件拉貨力道，營運規模可持續放大，加上其他事業2022年營運仍火力全開，電子、運動事業新品陸續加入量產。先前受疫情與缺料影響的醫療產品，已開始順利出貨，都可推升公司營運向上成長。有望在四大事業體營運動能轉熱，可挹注2022年營收增長，智伸科對2022年第一季營運，維持審慎樂觀看法。