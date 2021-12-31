隨著塞港、供應鏈瓶頸、車用晶片荒等問題困擾著全球汽車產業1年時間，雖然晶圓代工廠的產能預料要等到2022年下半年才會陸續開出，這也使得各家汽車廠商學著如何與晶片缺貨相處，並找到能正常運作的模式，其中，又以電動車大廠特斯拉表現最為強勁。對此，外媒報導指出，特斯拉之所以能成功避開衝擊，跟它來自於矽谷的背景也有關係。

據《華爾街日報》報導，分析師預測，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)所掌管的這家電動車製造商，今年產量預計會比2020年成長80%，有望實現2018年以來最快年增速表現。據IHS Markit的數據顯示，在供應鏈瓶頸當中，全球汽車產業的生產量比去年增加1%，較2019年減少15%。

特斯拉2020年帶動全球電動車投資熱潮，並在當年創下近50萬輛交車紀錄。2021年第三季財報顯示，營收137.6億美元、年增57%，獲利來到16.2億美元、年增389%，今年以來的交車數更是達到62.7萬輛，全年上看90萬輛。

馬斯克8月在推特指出，特斯拉透過特定標準車用晶片供應鏈，在極端狀況下運作，主要是瑞薩(Renesas)與德國汽車零件供應商博世(Robert Bosch GmbH)供應出問題，才影響目前車用晶片短缺。馬斯克也曾提及，特斯拉的工程師能快速修改晶片的韌體，來應付晶片嚴重缺貨的現況。

半導體產業高層與顧問指出，特斯拉身為1家相對年輕的汽車製造商，優勢就在於從零開始組裝汽車，而非如傳統汽車商一樣耗費數年時間增加零組件，這讓特斯拉擁有更強的能力整合系統。

貝恩公司(Bain & Co.)針對特斯拉2019年款式的Model 3研究報告指出，該款車型只需要1塊單晶片系統就可以實現揚聲器控制、語音和手勢識別等多項功能，其他車廠只能採購更多的晶片來分別控制才能進行。

半導體供應商Microchip Technology執行長Ganesh Moorthy表示，電動車更專注在科技領域，這也讓這些汽車廠商更願意接受新資訊，面對問題也能將產品打造得更靈活的原因。傳統車廠一般採用IDM模式，碼斯克卻更喜歡在內部生產汽車零組件，並與半導體公司在危機爆發前就建立穩定的供應關係，例如特斯拉設計一種電腦系統，讓其駕駛員能迅速得到輔助技術來應用新型車款。

諮詢公司AlixPartners LLP數據顯示，如果沒有足夠的半導體，今年全球汽車製造將達7,700萬輛汽車，比1月的預期低約9%。

不過，特斯拉還是受到晶片缺貨衝擊，今年2月也傳出因為缺料導致關閉於加州的工廠，甚至傳出馬斯克要求工人們先製造不安裝部分零組件的車款，等用料之後補齊再安裝。特斯拉電動皮卡和半掛式卡車原定於今年投產，現在分別推後到2022年和2023年。

報導指出，現在包括福特與通用汽車都與半導體廠商簽約，直到2025年，市值最大的10家汽車製造商，將有50%以上都會採用自己設計的部分晶片。隨著特斯拉市值不斷攀升，已經成為各家客戶願意與特斯拉合作的動機。

代表汽車零組件供應商的底特律地區律師Dan Sharkey表示，他的一些客戶樂意為特斯拉提供一些不願替其他車廠的服務。面對市場對電動車需求急增，讓這家公司仍處在高速成長的階段，特斯拉也把交車當作首要目標，就算這些車輛少了幾個設備，客戶似乎仍願意接受。