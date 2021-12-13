在全球晶片荒未解的背景下，美國企圖解緩對亞洲晶圓代工的依賴，並要回在半導體產業的主導權，於是透過要求廠商上繳機密資料、大規模補助設廠等手段，吸引三星、台積電等大廠赴當地建廠，盼掌握先進製程技術。然而有外媒評論認為，台積電積極布局全球與製程時間差的2項策略將使得美國算盤落空，尤其美國廠預計在2024年生產5奈米晶片，屆時台積電已經將製程水準推進至2奈米晶片，美國還是無法掌握生產最先進晶片的技術。

台積電為晶圓代工龍頭，市占率達53%，遙遙領先排名第二三星的17%，兩大廠商合計市占率達7成，突顯全球在晶圓代工領域相當依靠亞洲的現況，而美國為分散產業鏈風險，並拿回主導生產的地位，盼藉著三星與台積電赴當地設廠，掌握最先進晶片的製造技術。

儘管美國野心勃勃想復興晶片業的輝煌，但有評論卻認為如意算盤可能落空，主要有兩大因素，首先，台積電積極布局全球，不光是在美國設廠，目前也確定赴日興建22及28奈米特殊製程，預計明年開始建廠、2024年量產，此外，台積電也與德國政府磋商建廠的可能性，台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅日前表示，雙方處於早期接觸階段，將針對客戶需求、當地資源等各項因素，逐一評估。

此外，報導認為，台積電雖預計美國亞利桑那州新廠將於2024年投產5奈米晶片，月產能將達2萬片，但屆時台積電已將製程水準推進至2奈米晶片，透過時間差將核心技術與產能握在自己手中，美國掌握最頂尖技術的算盤也就因此落空。

台積電預計在竹科寶山二期興建4座2奈米晶圓廠，可望於明年下半年開始建廠，並預計在2024年或2025年量產，若產能全開，月產能有機會達到10萬片的規模。