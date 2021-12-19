台南市政府制定的囤房稅打房效應令人質疑，安南區近年房價飆漲，新建案搶手，有大樓建案5月疫情嚴峻時推出，每戶千萬起跳，照樣熱銷7成，購屋者多為在南科工作的年輕人，業者19日慶功，請來「圍棋女神」黑嘉嘉舉辦住戶粉絲見面會。

台南市政府11月底3讀通過俗稱「囤房稅」的台南市房屋稅徵收率自治條例，地方房市交易未受影響，依舊熱絡，安南區近年房價漫天喊漲，新建案幾乎每隔幾個月就調漲價格，9月之後，平均每坪叫價都在30萬元以上，令人質疑政府宣稱的打房魄力。

台南春福年年建案在5月疫情嚴峻時，推出安南區1棟14樓每坪26萬至35萬價格的建案，每戶千萬元起跳，253戶至今已賣出7成，小坪數住戶幾乎已賣光，業者請來建案代言人「圍棋女神」黑嘉嘉與住戶見面互動。

業者指出，安南區地處台南科學園區與台南市區之間，近年交通越趨便利，南科有台積電產業聚落，就業人口大增，不少人選擇在安南區落腳，平日上班與假日逛市區都方便。

業者分析，兩年疫情期間，很多人存下出國旅費，轉而買房，月薪5萬元以上的年輕人，房貸可貸到8成，加上業外收入，買千萬預售屋不是問題。

建案業者19日找來黑嘉嘉在見面會上秀咖啡手藝，配合高檔飯店推出一款聯名的「棋藝蛋糕」，請粉絲品嘗咖啡兼吃甜點。