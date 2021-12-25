台彩表示，有3注明年1月到期的頭獎中獎人尚未現身。(示意圖/資料照)

在今年10月15日、26日分別在台南安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」以及臺中市潭子區「鑫好運彩券行」頭獎3位中獎人皆尚未出面兌領，即將在111年元月中下旬到期，台灣彩券表示，如超過領獎期限，獎金將全數充公，歸入公益盈餘，並呼籲中獎人快快領獎。

台彩表示，今年10月15日在台南安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」開出頭獎，每注分得獎金0.82億元，該兩注頭獎的兌獎截止日為明（111）年1月17日，兩位中獎人皆尚未出面兌領，另外，今年10月26日於臺中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為明年1月26日，目前中獎人也未現身。

台灣彩券呼籲，今年9~10月份曾到過前述3家投注站買過彩券的民眾，不妨找找身邊的彩券，趕快把頭獎獎金帶回家。

台灣彩券也提供這三位大樂透頭獎買彩券方式。台彩說，在臺南市安南區「財神發公益彩券商行」所售出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1000元；臺南市安南區「錢來旺彩券行」賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2000元；臺中市潭子區「鑫好運彩券行」所開出的1億元頭獎，則是電選一注50元即中獎。