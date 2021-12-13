宜蘭縣五結鄉興中國中前的中正東路，因早期路權歸屬不同，導致路面有高低差，宜蘭縣政府啟動「中興文化創意產業園區都市計畫公共設施工程」，工程納入通學景觀廊道計畫，通學廊道預計明年9月完成，不但能嘉惠學子，也多了一條道路可進入中興文創園區。

縣府文化局表示，該工程總工程經費3億餘元，以中興文創園區北側中正東路，及南北向園區的路基、排水、汙水、自來水、纜線管路等路面施設工程為重點，今天（13日）縣長林姿妙等人前往會勘正在施工中的「中正東路拆除工項」進度。

中正東路的道路高低差達1至2公尺，未來工程完工後，道路經整平以改善高低落差、行進不便的困擾，屆時道路將成為30公尺寬，改善長度約650公尺，新路會有人行空間，也會有綠帶植栽，以串連中興文創園區。

縣議員簡松樹表示，道路的改善讓興中國中學生有安全的上下課環境，還方便住戶通行、帶動地方整體發展。五結鄉代表會主席廖啟賢說，這項工程對五結鄉四結地區發展非常重要，也感謝縣府重視地方意見，盼工期可以縮短。

林姿妙表示，為了學生的安全，縣府打拚來做好這條路，整體景觀不僅賞心悅目，動線會更加便捷安全，也感謝議會與鄉公所、代表會的支持，希望工期可以如期如質完工。