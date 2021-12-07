伸港青年住宅第一期力拚明年動工，第二、三、四期購地經費共1.77億元預算也經議會審查通過。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

房價高漲，伸港青年住宅再編列1.77億元，作為第2、3、4期購地經費，才通過議會審議，議員們已紛紛關心第二座青年住宅是否真落腳員林。縣府表示，員林市優先考慮，溪湖鎮、北斗鎮、埤頭鄉、鹿港等也都在盤點中，受限土地面積，只有數十戶規模，選址還待整體評估。

伸港青年住宅從開始構想就掀起高度矚目，為了擴大民眾參與，問券調查後，第一期176戶，確定要增建停車場，購地經費6000多萬元，工程經費則從4億多元追加到6億841萬元，正在細部規劃，力拚明年動工，工期預估30個月。此外，第二、三、四期，購地總經費1.77億元的預算也全數獲得通過，總戶數將達600戶。

議員賴澤民指出，青年住宅都還沒動工，坊間已盛傳第二座青年住宅要落腳員林市，不知是否屬實？員林184公頃重劃後，建案激增，也帶動房價上漲，員林地區透天厝1棟1年上漲100多萬元，公寓型每年也上漲了30、50萬元，一般年青人買不起房，請命要蓋在員林，還要快，不要等人口都外流。

議員賴清美、曹嘉豪等也指出，青年住宅的選址很重要，伸港畢竟沒有鐵路等重要交通幹線經過，考量價格，也要符合就業、生活機能等需求。

勞工處長柯埕枋表示，縣府確實計畫在南彰再蓋第二座青年住宅，員林市納入優先考慮，已經成立跨局處平台，針對適合土地進行盤點，選址不只一處，會通盤考量，針對交通條件、能興建戶數和房價等，進行滾動是檢討。

財政處指出，已盤點適合縣有土地，包括員林市184公頃重劃區和舊城區，還有溪湖、北斗、埤頭和鹿港，但要找到如伸港多達2.2公頃完整土地已經不容易，多在數百坪之間，埤頭鄉最大也只有600坪。

建設處表示，針對盤點中土地，先進行建蔽率、容積率概估，選址中的土地，能提供興建的戶數多在5、60戶和7、80戶之間，預估工程費用在1億元左右，跨局處還要針對各方條件，進行整體評估。