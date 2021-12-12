約30個威力強大龍捲風昨晚侵襲美國6個州，在肯塔基州（Kentucky）造成超過70人喪命，眾多罹難者是一座蠟燭工廠員工，伊利諾州（Illinois）一座占地廣大亞馬遜（Amazon）倉庫也受重創，至少2人喪命。

肯塔基州西部梅菲爾德市（Mayfield）嚴重受創，整個城市街區被夷平，歷史悠久住宅和建築被撕裂摧毀，街道上到處散落著扭曲金屬、樹木枝幹和磚頭等。

緊急馳赴梅菲爾德的肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示：「難以言喻，我從未見過這種毀滅程度。我相信，這是歷來侵襲肯塔基州的最致命龍捲風系統。」

貝希爾又說，州內罹難人數已「逾70人」，最終可能會超過100人。他提及屋頂坍塌的那座蠟燭工廠表示，「在那個設施，我們將會喪失很多人命，情勢糟透了。」

媒體報導估計，約30個龍捲風侵襲那個區域，遭肆虐的其他州至少有8人死亡，包括伊利諾州亞馬遜倉庫有2人喪命。

在阿肯色州東北部莫內特市（Monette），龍捲風重創一家養老院，造成1人死亡和5人重傷，州內其他地區另有一人喪生。

媒體引述地方當局報導，田納西州至少3人罹難，密蘇里州有一人死亡。

美國總統拜登表示，此大規模暴風雨系統已在那個區域造成難以想像悲劇，並誓言提供一切必要聯邦援助。（譯者：劉學源）1101212