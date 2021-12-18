6032名熱情球迷18日擠進新莊體育館，就是為了觀看新北國王的主場開幕戰，同時也是新北國王對抗台北富邦勇士的雙北對決，國王最後靠著李愷諺攻下27分，湯瑪士也有23分，楊敬敏21分，終場109比102力挫富邦，漂亮拿下開季2連勝。

新北市長侯友宜也來現場替這支全新新北球隊聲援，「我現在最支持的球隊就是這支隸屬新北市的國王隊，儘管他們今天的對手是富邦勇士，但我不支持這支籃球隊，而是支持他們的棒球隊(因為悍將主場也在新莊)，新北國王今天加油！」

延續侯友宜的氣勢，國王在自家主場的第一分，由洋將湯瑪士開打61秒投進三分球拿到，接下來國王發揮強大三分外線火力，儘管跟富邦持續互有領先，國王仍靠張文平在首節槍響同時的壓哨三分球，打完第1節，暫以27比23領先。

沒想到次節一開始，富邦就打出誇張13比0猛攻，國王直到上半場還剩7分多鐘，才靠簡祐哲的三分球，拿到國王在此節的第1分，幸好隨後李愷諺、湯瑪士、楊敬敏等人攜手幫助國王追上，上半場結束，富邦仍以53比50領先國王。

來到下半場，國王雖曾超前比數，卻在富邦始終放上雙洋將的優勢下，逐漸被富邦拉開，不過辛特力在此節還剩4秒，因為刻意用手拉住洪楷傑，被吹了違反運動精神犯規，順勢造就李愷諺投進壓哨三分球，打完前3節，國王追成77比78。

國王末節一開始靠著楊敬敏、簡祐哲各一顆三分球，打出14比4，反以91比82領先，甚至一度領先到12分，可是富邦怎麼可能就此放棄，讀秒階段追到只差3分，幸好楊敬敏最後23.5秒兩罰俱中，接著簡祐哲也是兩罰俱中，幫助國王帶走主場勝利。