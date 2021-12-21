富邦悍將昨日繳交契約保留球員名單，共保留57位球員(含投手23位、捕手5位、內野手17位及外野手12位)。扣除已申請自由球員的陳鴻文與林益全除外，未在保留名單的球員包括投手劉劭威、林晨樺、張耿豪、羅國華、葉國情、林羿豪、林聖榮，捕手方克偉，內野手林威廷與外野手張正偉、胡金龍，以及申請任意引退的陳凱倫等共有12位球員。

富邦悍將球團表示，今年球隊透過選秀及自主培訓選進了不少名球員，2021年季末陣中原有71名本土球員，在經過與教練團討論與整體戰力規劃後，決定進行陣容整理，球隊仍會和未列在保留名單內的球員聯繫重新洽談合約可能性。

樂天桃猿宣布不保留野手詹智堯、陽耀勳、董子浩、楊聖均；投手洪聖欽、賴智垣、江國謙、吳丞哲、 劉昱言等九人的契約，而捕手林家峰轉職牛棚捕手，亦不在保留名單內，球團感謝這十位球員對於球團的貢獻。

樂天桃猿與詹智堯懇談數次後，詹智堯婉拒球團為他未來包括球員及教練職位的完整規劃，表達想到新環境迎接挑戰的決心，對於詹智堯十三年來的貢獻，球團萬分不捨但最後仍予以尊重、成全並且祝福，不放入60人名單中，球團也會為詹智堯加油，希望詹智堯、陽耀勳及這八位選手能夠一帆風順，一一站穩個人發展的舞台。

富邦悍將球團回應記者提問表示：詹智堯是一名優秀的資深球員，個性沈穩具有想法且經驗豐富，也是未來很合適的教練人選。今日球團確認詹智堯未在樂天保留名單內，我們會盡快與其洽談未來規劃，希望能有網羅的可能性。