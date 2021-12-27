由EagleClub_GOLF發起主辦，「瘋高球」、「幹話團」」、與「北惡魔」協辦的「鷹house高爾夫社團爭霸戰」周日下午於鷹house三樓Full Swing 模擬教室進行18洞激戰，這場耶誕高球大賽參賽4個社團各推派4位菁英選手參加，每隊至少有一名女將，每人至少要上場打兩洞，比賽場地指定為英國聖安卓老球場，18洞加總最低桿數者為冠軍，其餘名次類推。

這場比賽「瘋高球」隊在第2、3洞靠著梁世平威力十足的木桿和穩定的鐵桿，連抓兩隻小鳥，率先搶得領先地位，隊長洪銘舜和隊員蘇峰德、主播邱薇而輪番上陣，也都能保住戰果，最終以總計80桿贏得勝利，獲得鷹house聚餐獎金1萬元。

「瘋高球」隊直到後9洞才略感壓力，「幹話團」團長楊家麟在第10和14洞各抓博蒂，把桿數追近到1桿之差，可惜最後兩洞多花了3桿，沒能如願逆轉，以總計83桿獲得第二名。主辦單位賽前於EagleClub_GOLF粉絲頁舉辦社團加油活動，「幹話團」獲得社團加油動員聲量第一名，也讓他們獎金翻倍，獲得鷹house聚餐獎金1萬6千元，比冠軍隊還多，成了實質的大贏家。

這場耶誕高球大賽透過網路直播，讓球迷可以看到比賽過程，進而了解鷹house Full Swing 模擬教室的室內擊球的實際情況，尤其周日正是台北冬天低溫有雨的時候，透過這個場地還是可以跟三五好友一起享受打高爾夫的樂趣。人數夠多也能組隊比拚一較高下。

4隊的女將Terrisa、 邱薇而、Eva和 Sanny在網路直播中也成了嬌點，只要她們上陣打球，線上收視人數就明顯翻倍拉升。代表「北惡魔」的Eva於比賽中段發揮穩健的球風，是球隊連著4洞打Par的關鍵人物，也讓球隊免於墊底的處境，隊友直呼她是「北惡魔」的救星。最後他們以84桿名列第三。地主「Eagle Club Golf」展現待客之道，89桿名列第四。

4位女將在比賽直播中成了嬌點。（EagleClub_GOLF提供）